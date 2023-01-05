В Сумгайыте пропали двое молодых парней

В Сумгайыте ученик Х класса и его друг пропали без вести 5 дней назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Аллахвердиев Кямран Халиг оглу (2004 г.р.) 31 декабря вместе со своим другом вышел из дома и не вернулся.

Как сообщила АПА тетя Кямрана Садагат Саламова, в тот день у Кямрана был день рождения: "Кямран работал официантом в одном из столичных домов торжеств. В праздничный день он отмечал день рождения. Выходя из дома, он сказал, что "идет на работу со своим другом Кенаном, а потом мы будем отмечать мой день рождения". В конце дня он поговорил с матерью и сказал, что проблем нет. С тех пор ни о Кямране, ни о его друге Кенане ничего неизвестно".

Отметим, что 19-летний Кямран Аллахвердиев в настоящее время учится в средней школе, так как пошел в школу с опозданием на несколько лет.

Тех, кто видел К.Аллахвердиева и располагает информацией о нем, просят сообщить в полицию или его семье по телефону (055) 403 14 04.