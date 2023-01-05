https://news.day.az/society/1525696.html Хорошая новость для иностранцев, работающих в Карабахе
Хорошая новость для иностранцев, работающих в Карабахе
Разрешение на работу для иностранных граждан, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, будет продлено до 2 лет.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.
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