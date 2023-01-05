Хорошая новость для иностранцев, работающих в Карабахе
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Разрешение на работу для иностранных граждан, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, будет продлено до 2 лет.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.