Хорошая новость для иностранцев, работающих в Карабахе

Разрешение на работу для иностранных граждан, работающих на освобожденных территориях Азербайджана, будет продлено до 2 лет.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

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