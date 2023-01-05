Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и ночью местами туман, порывистый юго-западный ветер.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7 ºС, днем - 8-11 ºС тепла, в Баку ночью 5-7 ºС, днем - 8-10 ºС тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 60-70 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0 ºС мороза до 5 ºС тепла, днем - 8-13 ºС тепла, в горах ночью - 0-5 ºС, днем - 1-6 ºС тепла.