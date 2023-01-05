https://news.day.az/society/1525736.html Кадры из дома, где нашли тела 4-х человек - ФОТО - ВИДЕО
Кадры из дома, где нашли тела 4-х человек - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня утром на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в одной из квартир в Наримановском районе города Баку не открывается входная дверь, поэтому требуется помощь спасателей.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Службы спасения особого риска министерства.
Воспользовавшись специальными средствами, спасатели открыли входную дверь квартиры, расположенной на 1-м этаже четырехэтажного жилого дома. В квартире были обнаружены тела 4 человек.
По факту проводится расследование.
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