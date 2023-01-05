https://news.day.az/society/1525749.html Кража в одной из мечетей Баку
Кража в одной из мечетей Баку
В Баку из мечети совершена кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в результате операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела полиции Низаминского РУП, был задержан житель Гянджи, ранее судимый А.Мирзаев, подозреваемый в краже 4 января 910 манатов из мечети, расположенной на улице Р.Рустамова.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре