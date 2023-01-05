Кража в одной из мечетей Баку
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В Баку из мечети совершена кража.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, в результате операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела полиции Низаминского РУП, был задержан житель Гянджи, ранее судимый А.Мирзаев, подозреваемый в краже 4 января 910 манатов из мечети, расположенной на улице Р.Рустамова.

По факту ведется расследование.