Крупная кража в Баку

В Баку задержан подозреваемый в краже медицинского оборудования.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

Медицинский кислородный концентратор стоимостью 5 180 манатов был похищен 22 декабря прошлого года со двора госпиталя, расположенного на улице А.Агарунова.

В результате операции, проведенной сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского РУП, по подозрению в совершении преступления задержан житель столицы Н.Мирзоев.

По данному факту ведется расследование.