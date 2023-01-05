https://news.day.az/society/1525764.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В Баку задержан подозреваемый в краже медицинского оборудования.
Об этом Day.Az сообщили в МВД.
Медицинский кислородный концентратор стоимостью 5 180 манатов был похищен 22 декабря прошлого года со двора госпиталя, расположенного на улице А.Агарунова.
В результате операции, проведенной сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского РУП, по подозрению в совершении преступления задержан житель столицы Н.Мирзоев.
По данному факту ведется расследование.
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