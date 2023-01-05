https://news.day.az/society/1525799.html В связи с повышением минимальной зарплаты будут выделены около 440 млн манатов - Анар Алиев
В связи с повышением минимальной зарплаты будут выделены около 440 млн манатов - Анар Алиев
В связи с повышением минимальной зарплаты будут выделены около 440 миллионов манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.
Он отметил, что повышение минимальной заработной платы охватит 440-450 тысяч человек, работающих в государственном секторе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре