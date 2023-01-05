В связи с повышением минимальной зарплаты будут выделены около 440 млн манатов

В связи с повышением минимальной зарплаты будут выделены около 440 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

Он отметил, что повышение минимальной заработной платы охватит 440-450 тысяч человек, работающих в государственном секторе.