Сколько пассажиров было перевезено в районы в праздничные дни?

С 28 декабря 2022 года по 5 января 2023 года все автовокзалы и автостанции в стране работали в усиленном режиме.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в рейс выходило около 200 автобусов, то в указанные дни на линии было выпущено дополнительно 635 автобусов.

Всего в праздничные дни в регионы было осуществлено 2 235 рейсов, 64 195 пассажиров были перевезены в пункты назначения.