https://news.day.az/society/1525815.html В бакинском метро произошла задержка в движении поездов - Причина
В бакинском метро произошла задержка в движении поездов - Причина
В бакинском метро возникла проблема в одном из поездов.
Как сообщил в четверг Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, на станции "Низами" возникла проблема с закрытием двери одного из вагонов.
"Пассажиры были высажены на станции из-за необходимости дополнительного осмотра поезда. В связи с возникшей проблемой в интервале движения составов произошла задержка в 2 минуты. В настоящее время изучаются причины возникшей проблемы", - отметил Мамедов.
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