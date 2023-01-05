В бакинском метро произошла задержка в движении поездов

В бакинском метро возникла проблема в одном из поездов.

Как сообщил в четверг Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, на станции "Низами" возникла проблема с закрытием двери одного из вагонов.

"Пассажиры были высажены на станции из-за необходимости дополнительного осмотра поезда. В связи с возникшей проблемой в интервале движения составов произошла задержка в 2 минуты. В настоящее время изучаются причины возникшей проблемы", - отметил Мамедов.