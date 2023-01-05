https://news.day.az/society/1525822.html В Шамкире в пункт обмена валюты брошена граната - есть раненые
В Шамкире в пункт обмена валюты брошена граната - есть раненые
В Шамкире на территории под названием "Базар" в пункт обмена валюты брошена граната, два человека ранены. Раненые были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщил Day.Az в четверг в связи с инцидентом главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Шамкирского районного отдела полиции.
"В настоящее время уточняется количество и состояние раненых. Продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления", - сказал он.
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