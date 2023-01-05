Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 66 случаев заражения коронавирусом, 83 человека вылечились, один - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 562 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 232 человека вылечились, 10 009 - скончались, число активных больных составляет 321.

За последние сутки в стране проведены 1 846 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 436 506.