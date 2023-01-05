Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 396 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 325, вторую - 18, три и более - 40, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 932 675. Первую дозу вакцины получили 5 396 890, вторую - 4 875 728, три и более - 3 395 397, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 660 человек.