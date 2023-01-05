В Баку в квартире обнаружены тела 4-х человек

По факту смерти 4 человек на территории Наримановского района столицы в районной прокуратуре проводится расследование.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сегодня утром на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в одной из квартир в Наримановском районе города Баку не открывается входная дверь, поэтому требуется помощь спасателей.

Как сообщили АПА в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены спасатели Службы спасения особого риска министерства.

Воспользовавшись специальными средствами, спасатели открыли входную дверь квартиры, расположенной на 1-м этаже четырехэтажного жилого дома. В квартире были обнаружены тела 4 человек.

По факту проводится расследование.