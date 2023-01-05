МВД Азербайджана о взрыве в Шамкире

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию о взрыве гранаты в Шамкире, в результате которого двое человек получили ранения.

Как сообщил Day.Az в четверг главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, по результатам предварительного расследования, взрыв гранаты произошел в автомобиле марки VAZ 2107, в котором находились Биннет Гараев и Насиб Гейдаров, которому принадлежит автомобиль. Граната взорвалась в руках Гараева.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.