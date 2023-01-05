В Астаре 22-летний парень ранил ножом свою невесту

Сегодня вечером в селе Шиякеран Астаринского района произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Мирисаг Мирвалех оглу Мирталыбов (2001 г.р.) избил и ранил ножом свою невесту Сабину Ниджат гызы Ганбарову.

Девушка с тяжелым ранением была доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу и принята на операцию.

По факту проводится расследование.