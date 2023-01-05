В Баку автомобиль сбил насмерть женщину

В Наримановском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Фатали хана Хойского.

Так, Гурбанову Наргиз Абдул гызы 1964 года рождения сбила машина на пешеходном переходе.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Тело направлено на экспертизу.