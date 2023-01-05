Установлена личность одного из четырех погибших в квартире в Баку

Установлена личность одного из обнаруженных в квартире в Наримановском районе Баку задохнувшихся от угарного газа лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, одним из погибших, задохнувшихся угарным газом на съемной квартире, является житель города Сумгайыт Аллахвердиев Камран Халиг оглу 2004 года рождения.

Отметим, что 19-летний К.Аллахвердиев ушел из дома 31 декабря вместе с другом и не вернулся.

Кямран Аллахвердиев был учащимся средней школы. Он подрабатывал официантом в одном из столичных домов торжеств.

По информации родственников, его отец работает в России.

Семья раньше проживала в Баку, затем переехала в Украину, где Кямран Аллахвердиев в течение двух лет не посещал школу.

Вернувшись в Азербайджан, он продолжил свое образование с 7-го класса в полной средней школе № 31 в Сумгайыте.

Отметим, что учащийся 10 класса пропал без вести вместе со своим другом 5 дней назад.