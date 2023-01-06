Жених ранил ножом свою невесту в Астаре

Стали известны некоторые подробности инцидента с ножевым ранением в Астаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 22-летний Мирисаг Мирталыбов, совершивший инцидент, является участником Отечественной войны.

По сообщению, что в ходе боев он был ранен и получил контузию.

Узнав о его болезни, родственники девушки несколько раз расторгнуть помолвку.

М.Мирталыбов вечером явился в дом девушки, воспользовавшись отсутствием ее родителей.

В результате возникшей между ними ссоры он сначала избил невесту, а затем нанес ей 4 удара ножом в разные части тела.

Пострадавшая Сабина Ганбарова прооперирована в больнице.