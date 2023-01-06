https://news.day.az/society/1525872.html Жених ранил ножом свою невесту в Астаре - ПОДРОБНОСТИ
Жених ранил ножом свою невесту в Астаре - ПОДРОБНОСТИ
Стали известны некоторые подробности инцидента с ножевым ранением в Астаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 22-летний Мирисаг Мирталыбов, совершивший инцидент, является участником Отечественной войны.
По сообщению, что в ходе боев он был ранен и получил контузию.
Узнав о его болезни, родственники девушки несколько раз расторгнуть помолвку.
М.Мирталыбов вечером явился в дом девушки, воспользовавшись отсутствием ее родителей.
В результате возникшей между ними ссоры он сначала избил невесту, а затем нанес ей 4 удара ножом в разные части тела.
Пострадавшая Сабина Ганбарова прооперирована в больнице.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре