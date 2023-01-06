На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

3. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами 28 мая, от ул. Пушкина до пересечения с ул. Рашида Бейбутова.

4. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд".