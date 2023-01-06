Смертельное ДТП в Баку

В результате ДТП в Бинагадинском районе Баку пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на улице Светланы Мамедовой около 2 часов ночи.

Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes и Khazar.

Пятеро пострадавших госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Несмотря на усилия врачей, пострадавший Абдуллаев Лятиф Рауф оглу 1985 года рождения скончался в больнице.

Отметим, что погибший был водителем автомобиля марки Мерседес.