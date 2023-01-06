https://news.day.az/society/1525901.html Смертельное ДТП в Баку - ФОТО
Смертельное ДТП в Баку - ФОТО
В результате ДТП в Бинагадинском районе Баку пострадали пять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на улице Светланы Мамедовой около 2 часов ночи.
Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes и Khazar.
Пятеро пострадавших госпитализированы в Клинический медицинский центр.
Несмотря на усилия врачей, пострадавший Абдуллаев Лятиф Рауф оглу 1985 года рождения скончался в больнице.
Отметим, что погибший был водителем автомобиля марки Мерседес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре