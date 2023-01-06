В Азербайджане будут увеличены пенсии

Минимальная пенсия в Азербайджане будет доведена до 280 манатов, повышение коснется всех видов пенсий, пособий и выплат. Прибавки будут начисляться с 1 января и также коснутся частного сектора.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, передает Day.Az.

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