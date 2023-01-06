https://news.day.az/society/1525922.html В Азербайджане будут увеличены пенсии
В Азербайджане будут увеличены пенсии
Минимальная пенсия в Азербайджане будет доведена до 280 манатов, повышение коснется всех видов пенсий, пособий и выплат. Прибавки будут начисляться с 1 января и также коснутся частного сектора.
Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, передает Day.Az.
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