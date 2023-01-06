https://news.day.az/society/1525949.html В Нахчыване проходит совещание
В Нахчыване проходит совещание
В Нахчыване проходит совещание на тему "Учет домашних хозяйств".
Как сообщает в пятницу Day.Az, на совещании принимают участие Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, сотрудники отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента, Государственного комитета по статистике Азербайджана, а также руководители и представители центральных и местных органов исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики.
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