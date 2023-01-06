TƏBİB предупредил в связи с вирусом в Азербайджане

Предполагается, что распространяющийся в Азербайджане вирус является гриппом.

Об этом сказал в пятницу, отвечая на вопросы Trend руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев, передает Day.Az.

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