https://news.day.az/society/1525953.html TƏBİB предупредил в связи с вирусом в Азербайджане
TƏBİB предупредил в связи с вирусом в Азербайджане
Предполагается, что распространяющийся в Азербайджане вирус является гриппом.
Об этом сказал в пятницу, отвечая на вопросы Trend руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев, передает Day.Az.
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