Перестрелка на границе Азербайджана и Ирана

На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, один человек получил ранения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

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