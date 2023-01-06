https://news.day.az/society/1525965.html Перестрелка на границе Азербайджана и Ирана - есть раненый - ФОТО
Перестрелка на границе Азербайджана и Ирана - есть раненый - ФОТО
На ирано-азербайджанской границе произошла перестрелка, один человек получил ранения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.
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