В Шуше и Лачине ожидается снег.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 6 января погода будет в основном без осадков, ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

7 января погода будет в основном без осадков, туман, однако ближе к ночи ожидается снег.

8 января ожидается снег, туман, слабый восточный ветер. Возможно образование гололеда на дорогах.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется