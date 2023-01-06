https://news.day.az/society/1525976.html В Шуше и Лачине ожидается снег
В Шуше и Лачине ожидается снег
В Шуше и Лачине ожидается снег.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 6 января погода будет в основном без осадков, ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 2 °С мороза до 3 °С тепла.
7 января погода будет в основном без осадков, туман, однако ближе к ночи ожидается снег.
8 января ожидается снег, туман, слабый восточный ветер. Возможно образование гололеда на дорогах.
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