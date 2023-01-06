Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 7 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Но вечером возможны временами осадки, ближе к ночи с переходом в мокрый снег. Северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 769 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но во второй половине дня, начиная с северных и западных районов, ожидаются временами осадки, местами мокрый снег, снег. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.