https://news.day.az/society/1525998.html Пострадавшие в ДТП женщина и ее сын скончались
Пострадавшие в ДТП женщина и ее сын скончались
Женщина и ее сын, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 25 декабря на участке автомагистрали Баку - Губа, проходящем через Шабранский район, скончались в больнице Сумгайыта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 47-летняя Самира Алиева и ее сын, 29-летний Фариз Байрамоглу, находившиеся в автомобиле Opel, перевернувшемся после столкновения с Hyundai, получили тяжелые травмы.
Муж С.Алиевой - Байрам Гасанов в результате аварии получил легкие травмы.
У Ф.Байрамоглу осталась двухлетняя дочь.
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