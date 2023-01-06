Пострадавшие в ДТП женщина и ее сын скончались

Женщина и ее сын, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 25 декабря на участке автомагистрали Баку - Губа, проходящем через Шабранский район, скончались в больнице Сумгайыта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 47-летняя Самира Алиева и ее сын, 29-летний Фариз Байрамоглу, находившиеся в автомобиле Opel, перевернувшемся после столкновения с Hyundai, получили тяжелые травмы.

Муж С.Алиевой - Байрам Гасанов в результате аварии получил легкие травмы.

У Ф.Байрамоглу осталась двухлетняя дочь.