https://news.day.az/society/1525999.html За незаконную вырубку деревьев будут привлекать к уголовной ответственности
За незаконную вырубку деревьев будут привлекать к уголовной ответственности
В Азербайджане за незаконную вырубку деревьев будут привлекать к уголовной ответственности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.
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