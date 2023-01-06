В Азербайджане за незаконную вырубку деревьев будут привлекать к уголовной ответственности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

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