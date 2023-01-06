Шестнадцать граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии переданы родственникам
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16 человек репатриированных из Сирии, были переданы родственникам после реабилитации, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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