https://news.day.az/society/1526005.html Шестнадцать граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии переданы родственникам
Шестнадцать граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии переданы родственникам
16 человек репатриированных из Сирии, были переданы родственникам после реабилитации, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
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