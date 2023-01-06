Названо число не газифицированных сел Азербайджана

Обнародовано число не газифицированных сел Азербайджана.

В настоящее время в Азербайджане все еще не газифицировано 982 сел и деревень.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Службы развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Халыгверди Гусейнов.

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