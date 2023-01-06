https://news.day.az/society/1526027.html Сколько саженцев посадят в Азербайджане?
Сколько саженцев посадят в Азербайджане?
В 2022 году на площади 14 гектаров посеяно более 5 тонн семян 21 вида.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня начальник Службы развития лесов Азербайджана Халигверди Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам года.
По его словам, в этом году предусмотрена посадка 4-5 миллионов саженцев.
"В 2023 году в рамках лесовосстановительных мероприятий предусмотрена посадка 3 миллионов деревьев. В настоящее время в подчинении региональных управлений министерства находятся 7 лесных региональных питомников", - отметил он.
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