Составлено около 3000 протоколов о нанесении ущерба лесам

За совершение правонарушений в 2022 году составлено 10 124 акта и 2 112 протоколов. Около 3 тысяч из них связаны с нанесением ущерба лесам.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

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