Госагентство автодорог Азербайджана предупредило водителей
В связи с ожидающимися в стране нестабильными погодными условиями Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства, все машины и техника приведены в состояние готовности для оперативного устранения возможных проблем на дорогах.
Агентство призвало водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы, в частности при передвижении по автодорогам в горных и предгорных местностях.
Отметим, что на территории страны, начиная с вечера 7 января до 12 января, ожидается изменение погодных условий, прогнозируются переменные осадки, местами мокрый снег, снег.
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