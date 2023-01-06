https://news.day.az/society/1526061.html Служба ASAN обратилась к гражданам, прописанным в Нахчыванской АР
Служба ASAN обратилась к гражданам, прописанным в Нахчыванской АР
Служба ASAN обратилась к гражданам, прописанным в Нахчыванской Автономной Республике.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в обращении говорится, что гражданам, прописанным по месту жительства в Нахчыванской Автономной Республике, услуги по выдаче и замене удостоверений личности предоставляются теперь в Центрах ASAN.
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