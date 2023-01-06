Наказаны лица за проявление неуважения к памятнику Узеиру Гаджибейли

Наказаны лица за проявление неуважения к памятнику великому композитору Азербайджана Узеиру Гаджибейли, сообщил в пятницу Day.Az начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

В социальной сети распространились видеокадры, на которых 3 января этого года двое молодых людей бросают ботинок в памятник композитору перед зданием Национальной консерватории.

Видеокадры были изучены сотрудниками полиции, в результате проведенных мероприятий была установлена их личность. Совершившие указанное деяние Эльвин Исмаилов и Фарид Джафаров были задержаны. В отношении обоих лиц составлены протоколы об административном правонарушении по соответствующим статьям. Фарид Джафаров оштрафован, а Эльвин Исмаилов по решению суда приговорен к 15 дням административного ареста.