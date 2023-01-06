Задержаны лица, взявшие в заложники мужчину в Астаре

5 января в Астаринский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о том, что в городе слышны выстрелы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны по подозрению в стрельбе жители района Р.Меликов и ранее судимый А. Рзаев.

У Р.Меликова было обнаружено и изъято охотничье ружье "МР-155" с соответствующими документами.

В своих предварительных показаниях А.Рзаев сообщил, что 4 января около 22 часов жители района, ранее судимые А.Велиев, А.Алиев и Я.Керимов позвали его из дома и отвезли в автомобиле марки "BMW", за рулем которого находился житель района, ранее судимый Р.Багиров в дом последнего, там его избили и потребовали принести 10 000 манатов, после этого примерно в 2 часа отпустили его, чтобы он принес им эти деньги.

А.Велиев, А.Алиев, Я.Керимов и Р.Багиров были задержаны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 УК (вымогательство путем угроз).

В Астаринском РОП проводится расследование.