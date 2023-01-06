https://news.day.az/society/1526120.html В Азербайджане пройдут экзамены медработников - ДАТА
В Азербайджане пройдут экзамены медработников - ДАТА
С 11 января 2023 года возобновляется проведение сертификационных экзаменов лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, которые были отложены с 26 декабря 2022 года по техническим причинам.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, участникам экзаменов 9 января будут отправлены новые даты экзаменов и обновленные пропускные листы.
Дополнительная информация о времени и месте проведения экзаменов будет указана в пропускном листе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре