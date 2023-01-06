В Азербайджане ухудшится погода

После относительно умеренной погоды, продолжавшейся в Баку и на Абшеронском полуострове несколько дней, с 8 января погода изменится, выпадут осадки, ожидается мокрый снег и снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с завтрашнего вечера и до второй половины понедельника северо-восточный ветер местами будет усиливаться.

В сравнении с предыдущими днями температура воздуха опустится на 10-12°, ночью ожидается 1-3° мороза, днем около 0°.

С воскресного вечера и до 12 января на дорогах ожидается гололедица.

С завтрашнего вечера, начиная с северных и западных районов, до 12 января погода на территории страны изменится, ожидаются осадки, мокрый снег и снег, местами интенсивный.

Северо-восточный ветер с завтрашнего вечера и до второй половины 9 января местами будет усиливаться.

В сравнении с предыдущими днями температура воздуха опустится на 10-12°, ночью ожидается 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в горных районах ночью 10-15° мороза, днем 5-8° мороза.

В связи с ожидаемыми осадками и морозной погодой на дорогах возможна гололедица.