Новые подробности в связи с гибелью 4-х человек в Баку

Опознаны все четыре человека, чьи тела были найдены минувшим днем в съемной квартире в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявили в ответ на запрос Qafqazinfo в пресс-службе МВД Азербайджана.

Погибшими оказались Пярвин Сафарли, Кянан Назаров (1990 г.р.), Кямран Аллахвердиев (2004 г.р.) и Кянан Салаев (2006 г.р.).

Ранее появились новые подробности в связи с гибелью четырех человек на съемной квартире в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Oxu.Az, квартиру снимал Пярвин Сафарли (1991 г.р.), который сказал хозяйке жилья, что будет проживать вместе с матерью и намеревается подписать договор об аренде после праздников. Вечером 31 декабря к нему в гости пришли три человека.

После праздников хозяйка квартиры И.Фараджова неоднократно пыталась связаться с П.Сафарли, но мужчина не отвечал на звонки.

Вчера утром она пришла и обнаружила, что дверь квартиры закрыта изнутри. Женщина многократно стучалась, но ей так никто и не открыл. В итоге она позвонила на горячую линию 112 МЧС и сообщила о необходимости помощи спасателей.

На место происшествия были немедленно направлены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Им удалось взломать входную дверь квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного жилого дома.

На месте происшествия были найдены тела четырех человек.

Сын хозяйки квартиры сообщил, что по данному делу продолжается расследование:

"Это очень неожиданное и страшное происшествие. Моя мать страдает от сахарного диабета, и этот случай плохо сказался на ее самочувствии".

Он отметил, что в квартире никогда не наблюдалось проблем с газообеспечением.

По данному факту в местной прокуратуре проводится расследование.