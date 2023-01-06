Названа предварительная причина смерти 4 человек в квартире в Баку
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Причиной смерти 4 человек, тела которых были обнаружены в квартире дома в Наримановском районе Баку, предположительно, является отравление угарным газом.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.