https://news.day.az/society/1526145.html Названа предварительная причина смерти 4 человек в квартире в Баку
Названа предварительная причина смерти 4 человек в квартире в Баку
Причиной смерти 4 человек, тела которых были обнаружены в квартире дома в Наримановском районе Баку, предположительно, является отравление угарным газом.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
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