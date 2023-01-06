https://news.day.az/society/1526153.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 59 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 291 человек вылечился, 10 013 скончались, число активных больных - 379.
За прошедшие сутки проведено 2 794 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 439 300 тестов.
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