В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 59 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 291 человек вылечился, 10 013 скончались, число активных больных - 379.

За прошедшие сутки проведено 2 794 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 439 300 тестов.