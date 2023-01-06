ГЭЦ Азербайджана обратился к участникам экзаменов в III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах в III группе специальностей.

Как сообщили в пятницу Day.Az в ГЭЦ, в программу вступительных экзаменов по литературе включены "Книга моей матери" Джалила Мамедгулузаде, "Огтай Эльоглу" Джафара Джаббарлы, "Хуршудбану Натаван" Ильяса Эфендиева, отрывки из произведения Самеда Вургуна "Вагиф" и не приведенный в учебнике отрывок "Похищение Гырата Хамзой" из эпоса "Кёроглу".

С отрывками можно ознакомиться по следующим ссылкам:

1. "Книга моей матери" Джалила Мамедгулузаде

2. "Огтай Эльоглу" Джафара Джаббарлы

3. "Хуршудбану Натаван" Ильяса Эфендиева

4. "Вагиф" Самеда Вургуна

5. Отрывок "Похищение Гырата Хамзой" из эпоса "Кёроглу".

В программу вступительных экзаменов также предусматривается включение заданий по данным произведениям.