ГЭЦ Азербайджана обратился к участникам экзаменов в III группе специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах в III группе специальностей.
Как сообщили в пятницу Day.Az в ГЭЦ, в программу вступительных экзаменов по литературе включены "Книга моей матери" Джалила Мамедгулузаде, "Огтай Эльоглу" Джафара Джаббарлы, "Хуршудбану Натаван" Ильяса Эфендиева, отрывки из произведения Самеда Вургуна "Вагиф" и не приведенный в учебнике отрывок "Похищение Гырата Хамзой" из эпоса "Кёроглу".
С отрывками можно ознакомиться по следующим ссылкам:
1. "Книга моей матери" Джалила Мамедгулузаде
2. "Огтай Эльоглу" Джафара Джаббарлы
3. "Хуршудбану Натаван" Ильяса Эфендиева
5. Отрывок "Похищение Гырата Хамзой" из эпоса "Кёроглу".
В программу вступительных экзаменов также предусматривается включение заданий по данным произведениям.
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