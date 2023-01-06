На аэропортовском шоссе перевернулся автомобиль Toyоtа Prado
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В Баку перевернулся автомобиль "Toyоtа Prado".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге аэропорт-Зых.

Автомобиль сильно поврежден, водитель отделался легким телесным повреждением.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции, проводится расследование.