https://news.day.az/society/1526183.html На аэропортовском шоссе перевернулся автомобиль Toyоtа Prado - ФОТО
На аэропортовском шоссе перевернулся автомобиль Toyоtа Prado - ФОТО
В Баку перевернулся автомобиль "Toyоtа Prado".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге аэропорт-Зых.
Автомобиль сильно поврежден, водитель отделался легким телесным повреждением.
На место прибыли сотрудники дорожной полиции, проводится расследование.
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