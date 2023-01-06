МЧС Азербайджана о пожаре на заводе в Гедабее

На "горячую линию 112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на заводе по переработке золота в селе Арыгдам Гедабейского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия были незамедлительно привлечены местные подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе завода.

Благодаря оперативным мерам пожар был потушен в короткие сроки, предотвращено распространение огня на более обширную площадь. В результате пожара на площади 180 квадратных метров частично сгорели легкие металлоконструкции, легковоспламеняющиеся части фильтр-прессового оборудования, двигатели, насосное оборудование, электрические кабели и электропанели в гальваническом цехе.

Остальная часть цеха была защищена от огня.