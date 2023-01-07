Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 06:31 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.