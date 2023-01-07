https://news.day.az/society/1526229.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в 06:31 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре