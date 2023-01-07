Пожар в доме в Шеки

В городе Шеки произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Сгорели деревянные конструкции навеса и кровли одноэтажного дома, а также дверь, водонагреватель и стиральная машина.

Из-за высокой температуры расплавился ламбринный потолок в ванной комнате. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен.