Пожар в доме в Шеки
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В городе Шеки произошел пожар.  

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Сгорели деревянные конструкции навеса и кровли одноэтажного дома, а также дверь, водонагреватель и стиральная машина.

Из-за высокой температуры расплавился ламбринный потолок в ванной комнате. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен.