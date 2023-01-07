https://news.day.az/society/1526303.html Пожар в доме в Шеки
Пожар в доме в Шеки
В городе Шеки произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Сгорели деревянные конструкции навеса и кровли одноэтажного дома, а также дверь, водонагреватель и стиральная машина.
Из-за высокой температуры расплавился ламбринный потолок в ванной комнате. Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен.
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