https://news.day.az/society/1526318.html В Баку закрыли известный ресторан - ФОТО - ВИДЕО
В Баку закрыли известный ресторан - ФОТО - ВИДЕО
В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана в ресторане "Təndir-Məndir", расположенном на улице Гоголя в Сабаильском районе столицы, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве, в связи с этим деятельность ресторана была приостановлена.
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