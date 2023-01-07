В Исмаиллы пропала 21-летняя девушка

В Исмаиллинском районе пропала 21-летняя девушка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

Согласно информации, 26 декабря прошлого года жительница села Рушан Аиша Мамедова (2002 г.р.) вышла из дома и не вернулась.

"А.Мамедова имеет следующие характеристики: рост 160 см, карие глаза, светлые волосы. Когда она вышла из дома, то была одета в черно-желтую куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией об А.Мамедовой, просят сообщить об этом на горячую линию МВД "102", а также в Исмаиллинский РУП по телефонам (020) 285-11-89, 050 -280-45-00 и 055-466-06-72", - говорится в сообщении.