БТА предупредило участников дорожного движения

Бакинское транспортное агентство (БТА) призывает участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, принимая во внимание ожидаемое изменение погодных условий на территории страны с 8 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу БТА, агентство призывает водителей соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков при езде в условиях снегопада и гололеда.

"Напоминаем пассажирам, что ожидать общественный транспорт нужно только на остановках, не выходя за бордюр, а переходить дорогу только по пешеходным переходам, не выбегая на проезжую часть. Водителям рекомендуем в условиях ухудшения погоды отдавать предпочтение передвижению на общественном транспорте", - говорится в сообщении БТА.