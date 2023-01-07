Тяжелое ДТП в Нахчыване,
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В селе Тумбул Нахчыванчской АР произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на центральной улице села.

Автомобиль марки "Chery" (госномер 75-BF-847) столкнулся с автомобилем марки "NAZ Lifan" (госномер 75-BB-254).

В результате обоим автомобилям нанесен серьезный ущерб. Водитель "Chery" получил легкое телесное повреждение.

По факту проводится расследование.