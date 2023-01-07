https://news.day.az/society/1526371.html Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть пострадавший - ФОТО
В селе Тумбул Нахчыванчской АР произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на центральной улице села.
Автомобиль марки "Chery" (госномер 75-BF-847) столкнулся с автомобилем марки "NAZ Lifan" (госномер 75-BB-254).
В результате обоим автомобилям нанесен серьезный ущерб. Водитель "Chery" получил легкое телесное повреждение.
По факту проводится расследование.
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